Matias Niemela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Niemela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Niemela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Niemela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Niemela 15 Mart 2002 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Niemela Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Matias Niemela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Niemela'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Niemela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Niemela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Niemela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Niemela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Espoo

1 Eylül 2019 yılında Klubi 04

15 Haziran 2020 yılında RoPS

31 Aralık 2020 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2023 yılında FC KTP

Matias Niemela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Niemela şuan FC KTP takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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