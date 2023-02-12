Matias Nizzo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nizzo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Nizzo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Nizzo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Nizzo 2 Şubat 1989 tarihinde Zárate şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ezequiel Nizzo Iturria şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Nizzo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Nizzo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Nizzo'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Nizzo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Nizzo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Nizzo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Nizzo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Chacarita Jrs

29 Temmuz 2016 yılında Instituto AC

30 Haziran 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2018 yılında CD Morón

30 Haziran 2019 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2019 yılında CD Morón

29 Eylül 2020 yılında Lorca Deportiva

6 Temmuz 2021 yılında Estudiantes SL

1 Kasım 2021 yılında ACyD Altos Hornos Zapla

14 Ocak 2022 yılında Sol de Mayo

9 Haziran 2022 yılında Ind. Chivilcoy

1 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Matias Nizzo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Nizzo şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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