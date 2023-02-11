Matias Nouet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nouet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Nouet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Nouet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Nouet 20 Ocak 1993 tarihinde San Pedro (BUE) şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Nicolás Nouet şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Nouet Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Nouet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Nouet'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Nouet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Nouet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Nouet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Nouet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2016 yılında Def. Belgrano

1 Temmuz 2017 yılında Quilmes

1 Temmuz 2018 yılında Club Flandria

18 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

Matias Nouet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Nouet şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.