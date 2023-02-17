Matias Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Nunez 9 Ekim 2000 tarihinde Posadas şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Adrián Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Nunez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Nunez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentino Agropecuario futbol takımında oynamaktadır. Argentino Agropecuario takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Nunez'nin Argentino Agropecuario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Racing Club II

14 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2023 yılında Racing Club II

Matias Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Nunez şuan Argentino Agropecuario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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