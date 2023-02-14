Matias Ocampo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ocampo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ocampo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ocampo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ocampo 14 Mart 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ernesto Ocampo Ornizún şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ocampo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oscar Bentancourt yapmaktadır. Matias Ocampo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Ocampo'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Ocampo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Ocampo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ocampo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ocampo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Defensor

2 Şubat 2022 yılında River Plate

27 Ocak 2023 yılında AC Bellinzona

Matias Ocampo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ocampo şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Ocampo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Zorzal, Defensor Sporting (-12/2019)

Uruguay U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 5 gol atmıştır.

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