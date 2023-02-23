Matias Ojala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ojala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ojala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ojala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ojala 28 Şubat 1995 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Matias Petteri Ojala şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ojala Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FTC yapmaktadır. Matias Ojala, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Ojala'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Ojala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Ojala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ojala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ojala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında AC Oulu

29 Ağustos 2013 yılında Hamburger SV II

30 Haziran 2014 yılında AC Oulu

11 Mart 2016 yılında Kemi Kings

1 Ocak 2018 yılında Ilves

1 Ocak 2020 yılında FC Inter

Matias Ojala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ojala şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Ojala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OLS, Tervarit

Finlandiya U21 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U18 takımında 7 numaralı formasıyla 8 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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