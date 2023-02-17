Matias Olguin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Olguin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Olguin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Olguin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Olguin 7 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Daniel Olguín Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Olguin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Olguin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Olguin'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Olguin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Olguin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matias Olguin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Olguin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors II

8 Şubat 2023 yılında Rafaela

31 Aralık 2023 yılında Boca Juniors II

Matias Olguin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Olguin şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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