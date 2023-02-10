Matias Orihuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Orihuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Orihuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Orihuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Orihuela 17 Şubat 1992 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Exequiel Orihuela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Orihuela Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASCUAL FERNANDO LEZCANO yapmaktadır. Matias Orihuela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Orihuela'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Orihuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Orihuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Orihuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Orihuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CD Morón

1 Temmuz 2014 yılında Estudiantes

1 Ocak 2016 yılında Quilmes

4 Eylül 2017 yılında Tigre

25 Ocak 2018 yılında CA Temperley

21 Ağu 2018 yılında Apollon Smyrnis

19 Temmuz 2019 yılında Newell's

21 Temmuz 2021 yılında Atl. Tucumán

Matias Orihuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Orihuela şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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