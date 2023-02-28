Matias Ormazabal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ormazabal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ormazabal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ormazabal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ormazabal 21 Eylül 1998 tarihinde Licantén şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Nicolás Ormazábal Valdés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ormazabal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Ormazabal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CDP Curicó Unido futbol takımında oynamaktadır. CDP Curicó Unido takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matias Ormazabal'nin CDP Curicó Unido ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Ormazabal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Ormazabal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ormazabal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ormazabal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Curicó Unido

Matias Ormazabal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ormazabal şuan CDP Curicó Unido takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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