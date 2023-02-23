Matias Paavola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Paavola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Paavola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Paavola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Paavola 30 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Paavola Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Matias Paavola'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Paavola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Paavola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Paavola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Paavola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC KTP

Matias Paavola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Paavola şuan FC KTP takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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