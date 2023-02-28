Matias Paez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Paez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Paez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matias Paez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matias Paez 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Lucas Matías Paez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matias Paez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Paez'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matias Paez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matias Paez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matias Paez şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.