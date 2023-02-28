Matias Paez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Paez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matias Paez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Paez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.