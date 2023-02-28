Matias Palavecino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Palavecino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Palavecino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Palavecino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Palavecino 23 Mayıs 1998 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Tomás Palavecino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Palavecino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DES yapmaktadır. Matias Palavecino, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coquimbo Unido futbol takımında oynamaktadır. Coquimbo Unido takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Palavecino'nin Coquimbo Unido ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Palavecino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Palavecino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Palavecino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Palavecino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında ASIL Lysi

1 Ekim 2020 yılında Gimnasia (J)

17 Şubat 2021 yılında Patronato

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2023 yılında Coquimbo Unido

Matias Palavecino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Palavecino şuan Coquimbo Unido takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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