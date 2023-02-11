Matias Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Pardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Pardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Pardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Pardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Pardo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Pardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Pardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Pardo 7 Nisan 1995 tarihinde Lanús şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Gabriel Pardo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Pardo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Pardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Pardo'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Pardoboyu ve yaşı kaç

Matias Pardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Pardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Pardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Pardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD Morón

2 Ocak 2019 yılında Sol de América

31 Aralık 2019 yılında CD Morón

1 Ocak 2020 yılında Sol de América

29 Temmuz 2021 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Sol de América

10 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Matias Pardo kimdir

Matias Pardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Pardo şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Matias Pardo nereli

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