Matias Perello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Perello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Perello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Perello 17 Kasım 2001 tarihinde Puerto San Martin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Mijail Perelló şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Perello Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini beElite yapmaktadır. Matias Perello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors II futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Perello'nin Argentinos Juniors II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Perello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Perello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Perello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Perello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Argentinos II

Matias Perello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Perello şuan Argentinos Juniors II takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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