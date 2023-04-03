Matias Perello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Perello kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Perello ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Perello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Perello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Perello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Perello 17 Kasım 2001 tarihinde Puerto San Martin şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Mijail Perelló şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Perello Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini beElite yapmaktadır. Matias Perello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors II futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Perello'nin Argentinos Juniors II ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Perelloboyu ve yaşı kaç

Matias Perello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Perello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Perello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Perello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Argentinos II

Matias Perello kimdir

Matias Perello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Perello şuan Argentinos Juniors II takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Argentinos Juniors

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Perello nereli

Argentinos Juniors II Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Argentinos Juniors II takımının kadro genişliği 13 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
1default.jpg Miguel Ángel Acosta
Kaleci		25 Bin €
-default.jpg Lucas Alegre
Kaleci
-default.jpg Enzo Vlaeminch
Defans
-default.jpg Matías Ayala
Stoper		25 Bin €
-default.jpg Román Riquelme
Stoper
-default.jpg Alexis Palomeque
Sol Bek		25 Bin €
-default.jpg Joaquin Lauría Calvo
Sol Bek
12default.jpg Juan Cardozo
Orta saha		25 Bin €
-default.jpg Ariel Gamarra
Önlibero
-401577-1446031562.jpg Lucas Ferraz
On Numara		50 Bin €
-default.jpg Franco Benítez
Sağ Kanat		125 Bin €
28default.jpg Matías Perelló
Sağ Kanat		25 Bin €
-default.jpg Juan Román Pucheta
Santrafor		200 Bin €

Takımın Transfer Bilançosu:

Argentinos Juniors II Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

Argentinos Juniors II futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 21.0'dir.

Argentinos Juniors II Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

Argentinos Juniors II takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 15.4 oran ile toplam 2 şeklindedir.

Argentinos Juniors II Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

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