Matias Perez Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perez Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Perez Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Perez Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Perez Garcia 13 Ekim 1984 tarihinde Tartagal şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Augusto Pérez García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Perez Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Perez Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Perez Garcia'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Perez Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiperezgarcia_10/

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Matias Perez Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Perez Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Perez Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Perez Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Lanús II

1 Temmuz 2005 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2006 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2007 yılında Atlanta

1 Ocak 2008 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2009 yılında All Boys

6 Ocak 2011 yılında U. de Chile

7 Temmuz 2011 yılında All Boys

30 Haziran 2012 yılında U. de Chile

28 Temmuz 2012 yılında Tigre

26 Temmuz 2014 yılında San Jose

3 Ağustos 2016 yılında Orlando

18 Temmuz 2017 yılında Tigre

8 Ocak 2019 yılında Cúcuta Dep.

2 Ocak 2020 yılında Gimnasia

22 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

Matias Perez Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Perez Garcia şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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