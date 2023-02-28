Matias Perez Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perez Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Perez Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Perez Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Matias Perez Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perez Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Perez Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perez Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Perez Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Perez Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Perez Garcia 13 Ekim 1984 tarihinde Tartagal şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Augusto Pérez García şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Perez Garcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Perez Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Perez Garcia'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Perez Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matiperezgarcia_10/

Matias Perez Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Perez Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Perez Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Perez Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında Lanús II

1 Temmuz 2005 yılında C.A.I.

1 Temmuz 2006 yılında Talleres RE

1 Temmuz 2007 yılında Atlanta

1 Ocak 2008 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2009 yılında All Boys

6 Ocak 2011 yılında U. de Chile

7 Temmuz 2011 yılında All Boys

30 Haziran 2012 yılında U. de Chile

28 Temmuz 2012 yılında Tigre

26 Temmuz 2014 yılında San Jose

3 Ağustos 2016 yılında Orlando

18 Temmuz 2017 yılında Tigre

8 Ocak 2019 yılında Cúcuta Dep.

2 Ocak 2020 yılında Gimnasia

22 Ocak 2022 yılında Dep. Municipal

Matias Perez Garcia kimdir

Matias Perez Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Perez Garcia şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Perez Garcia nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Mostafa Saad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Saad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mostafa Saad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mostafa Saad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giancarlo Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giancarlo Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giancarlo Carmona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giancarlo Carmona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ziad Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ziad Tarek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ziad Tarek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alonso Tamariz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Tamariz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alonso Tamariz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alonso Tamariz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi