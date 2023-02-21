Matias Perez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Perez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Perez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Perez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Perez 24 Eylül 1999 tarihinde Florencio Varela şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Damián Pérez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Perez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Perez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orenburg futbol takımında oynamaktadır. FK Orenburg takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Perez'nin FK Orenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Perez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Perez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Perez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Perez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Lanús II

1 Eylül 2020 yılında Lanús

1 Ocak 2023 yılında Orenburg

Matias Perez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Perez şuan FK Orenburg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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