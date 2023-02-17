Matias Persia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Persia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Persia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Persia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Persia 10 Mart 1994 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Joel Persia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Persia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Persia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Maipú futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Maipú takımına 2 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Persia'nin Club Deportivo Maipú ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Persia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Persia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Persia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Persia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2018 yılında Olimpo

1 Şubat 2019 yılında CD Maipú

1 Mart 2021 yılında Magallanes CF

30 Haziran 2021 yılında CD Maipú

5 Ağu 2021 yılında All Boys

2 Haziran 2022 yılında CD Maipú

Matias Persia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Persia şuan Club Deportivo Maipú takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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