Matias Piteo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Piteo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Piteo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Piteo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Piteo 29 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Piteo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fantastic Soccer S.A. yapmaktadır. Matias Piteo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Piteo'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Piteo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Piteo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Piteo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Piteo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2022 yılında Almirante Brown

Matias Piteo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Piteo şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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