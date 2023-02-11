Matias Quiroga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Quiroga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Quiroga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Quiroga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Quiroga 17 Aralık 1985 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Alejandro Quiroga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Quiroga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Quiroga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Quiroga'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Quiroga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Quiroga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Quiroga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Quiroga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CA Talleres

1 Şubat 2009 yılında Audax Italiano

1 Temmuz 2010 yılında CA Unión

1 Ocak 2012 yılında Patronato

23 Temmuz 2012 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2013 yılında Gimnasia (J)

1 Temmuz 2014 yılında Patronato

1 Temmuz 2018 yılında Rafaela

1 Temmuz 2019 yılında Def. Belgrano

1 Şubat 2021 yılında Ind. Rivadavia

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Matias Quiroga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Quiroga şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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