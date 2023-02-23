Matias Rale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rale 4 Mart 2001 tarihinde Vantaa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rale Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Matias Rale, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Rale'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Rale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Rale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Rale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Honka II

1 Ocak 2021 yılında FC Honka

Matias Rale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rale şuan FC Honka takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Matias Rale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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