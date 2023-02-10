Matias Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ramirez 14 Mart 1999 tarihinde Pontevedra şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Matías Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ramirez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Matias Ramirez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Godoy Cruz Antonio Tomba futbol takımında oynamaktadır. CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Ramirez'nin CD Godoy Cruz Antonio Tomba ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ferro II

5 Ocak 2019 yılında Ferro

12 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

30 Haziran 2020 yılında Ferro

23 Şubat 2021 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2021 yılında Ferro

10 Şubat 2022 yılında Godoy Cruz

Matias Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ramirez şuan CD Godoy Cruz Antonio Tomba takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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