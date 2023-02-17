Matias Rapetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rapetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rapetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rapetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rapetti 27 Ağu 1998 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rapetti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Matias Rapetti, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Rapetti'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Rapetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Rapetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Rapetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rapetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Kasım 2020 yılında UAI Urquiza

1 Temmuz 2021 yılında CA Alvarado II

6 Haziran 2022 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Matias Rapetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rapetti şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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