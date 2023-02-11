Matias Reali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Reali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Reali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Reali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Reali 14 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Reali Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Reali, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Reali'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Reali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Reali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Reali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Reali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Def. Cambaceres

1 Ocak 2020 yılında CD N.Otamendi

1 Ocak 2021 yılında ACyD Altos Hornos Zapla

1 Ocak 2022 yılında Gimnasia (J)

1 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

Matias Reali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Reali şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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