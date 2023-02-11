Matias Recalde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Recalde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Recalde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Recalde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Recalde 9 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Emiliano Recalde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Recalde Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Recalde, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Recalde'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Recalde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Recalde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matias Recalde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Recalde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CA Argentino

1 Ocak 2020 yılında Central Córdoba

1 Temmuz 2020 yılında Estudiantes SL

1 Ekim 2020 yılında ACyD Altos Hornos Zapla

19 Şubat 2021 yılında Sansinena

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

Matias Recalde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Recalde şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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