Matias Riikonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Riikonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Riikonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Riikonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Riikonen 24 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Riikonen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Matias Riikonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Riikonen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Riikonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Riikonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Riikonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Riikonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında MYPA

9 Ağustos 2018 yılında Ilves

22 Eylül 2020 yılında FC Kopenh. U19

30 Haziran 2021 yılında Ilves

1 Ocak 2022 yılında FC Inter

Matias Riikonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Riikonen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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