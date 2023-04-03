Matias Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Robles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matias Robles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matias Robles {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matias Robles Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Matias Robles'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matias Robles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matias Robles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matias Robles şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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