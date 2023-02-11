Matias Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Rodriguez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Rodriguez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rodriguez 29 Mart 1993 tarihinde Pablo Podestá şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ezequiel Rodríguez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AUSZONE SPORTS yapmaktadır. Matias Rodriguez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Rodriguez'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Rodriguezboyu ve yaşı kaç

Matias Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2018 yılında Ferencváros

3 Şubat 2019 yılında Uni. Católica

31 Aralık 2019 yılında Ferencváros

24 Ocak 2020 yılında Cúcuta Dep.

2 Şubat 2021 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında Chacarita Jrs

Matias Rodriguez kimdir

Matias Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rodriguez şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Matias Rodriguez nereli

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