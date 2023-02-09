Matias Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rojas 3 Kasım 1995 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Nicolás Rojas Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rojas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Rojas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Rojas'nin Racing Club ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Rojas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rojas23/

Matias Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Cerro Porteño

9 Ocak 2017 yılında Lanús

30 Haziran 2018 yılında Cerro Porteño

13 Temmuz 2018 yılında Defensa

30 Haziran 2019 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2019 yılında Racing Club

Matias Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rojas şuan Racing Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Rojas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cerro Porteño

Paraguay takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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