Matias Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Romero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Romero 1 Şubat 1996 tarihinde San Martín (TUC) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Alexis Romero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Romero Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Players Agency SL yapmaktadır. Matias Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Romero'nin CA Banfield ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Romeroboyu ve yaşı kaç

Matias Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Argentinos Jrs.

4 Ocak 2022 yılında Banfield

Matias Romero kimdir

Matias Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Romero şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Romero nereli

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