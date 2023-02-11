Matias Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Romero 6 Haziran 1994 tarihinde San Martín de Tucumán şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Sebastián Romero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Romero'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Juv. Unida (SL)

1 Temmuz 2019 yılında Chaco For Ever

Matias Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Romero şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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