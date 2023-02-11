Matias Rosales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Rosales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Rosales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Rosales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Rosales 28 Ocak 1999 tarihinde Villa Mercedes şehrinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Carlos Matías Rosales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Rosales Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Rosales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Rosales'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Rosales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Rosales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Rosales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Rosales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ocak 2018 yılında Boca Juniors II

9 Ocak 2020 yılında Burgos CF

1 Ağu 2020 yılında Burgos Promesas

1 Ocak 2021 yılında Burgos CF

31 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes RC

Matias Rosales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Rosales şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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