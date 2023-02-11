Matias Ruiz Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Ruiz Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Ruiz Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Ruiz Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Ruiz Diaz 9 Eylül 1996 tarihinde City Bell şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Ruiz Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Matias Ruiz Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Patronato futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Patronato takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Ruiz Diaz'nin Club Atlético Patronato ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Ruiz Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Ruiz Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Ruiz Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Ruiz Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Estudiantes II

1 Temmuz 2019 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2020 yılında Estudiantes II

31 Ağu 2020 yılında Guillermo Brown

4 Ocak 2022 yılında Central Córdoba

11 Haziran 2022 yılında Quilmes

3 Ocak 2023 yılında Patronato

Matias Ruiz Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Ruiz Diaz şuan Club Atlético Patronato takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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