Matias Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Sanchez 18 Ağu 1987 tarihinde Temperley şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ariel Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Matias Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Sanchez'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Racing Club

1 Temmuz 2008 yılında Estudiantes

8 Şubat 2013 yılında Columbus Crew

29 Ekim 2013 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2014 yılında Arsenal Sarandí

10 Eylül 2014 yılında APO Levadiakos

11 Şubat 2015 yılında CA Unión

1 Ocak 2016 yılında CA Temperley

16 Ağu 2017 yılında Melbourne

6 Ağu 2018 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2020 yılında Gimnasia (J)

1 Eylül 2020 yılında Brown Adrogué

24 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Matias Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Sanchez şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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