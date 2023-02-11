Matias Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Sanchez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Sanchez

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Sanchez 5 Temmuz 1996 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Santiago Sanchez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Sanchez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Sanchez'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Sanchezboyu ve yaşı kaç

Matias Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2014 yılında River Plate II

31 Aralık 2014 yılında Chacarita II

1 Ocak 2015 yılında Chacarita Jrs

1 Ocak 2016 yılında Lanús

30 Haziran 2018 yılında Chacarita Jrs

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2022 yılında Paraná

1 Temmuz 2022 yılında CA Mitre

Matias Sanchez kimdir

Matias Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Sanchez şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Matias Sanchez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Matias Sanchez nereli

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