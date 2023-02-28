Matias Segovia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Segovia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Segovia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Segovia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Segovia 4 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Matías Emanuel Segovia Torales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Segovia Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Matias Segovia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Segovia'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Segovia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Segovia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Segovia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Segovia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Guaraní U23

1 Ocak 2022 yılında Guaraní

Matias Segovia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Segovia şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Matias Segovia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Paraguay U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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