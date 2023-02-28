Matias Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Sepulveda 12 Mart 1999 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ignacio Sepúlveda Méndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Sepulveda Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Matias Sepulveda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Audax Italiano futbol takımında oynamaktadır. Audax Italiano takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Sepulveda'nin Audax Italiano ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında O'Higgins

10 Şubat 2022 yılında Audax Italiano

Matias Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Sepulveda şuan Audax Italiano takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Matias Sepulveda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 20 numaralı formasıyla 15 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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