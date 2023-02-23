Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Siltanen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matias Siltanen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matias Siltanen 29 Mart 2007 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matias Siltanen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Siltanen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Matias Siltanen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matias Siltanen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında KuPS
Matias Siltanen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matias Siltanen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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