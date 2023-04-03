Matias Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Soria 23 Kasım 2001 tarihinde New York şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Agustín Soria Zárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Soria Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Real Player yapmaktadır. Matias Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Soria'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Godoy Cruz II

Matias Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Soria şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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