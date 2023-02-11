Matias Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Sosa 15 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Sosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Matias Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 8 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Sosa'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında San Lorenzo II

8 Haziran 2022 yılında Nueva Chicago

31 Aralık 2023 yılında San Lorenzo II

Matias Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Sosa şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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