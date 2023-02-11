Matias Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Sosa 18 Ağu 2001 tarihinde Burzaco şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Josías Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Sosa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Matias Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Sosa'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Temperley II

1 Şubat 2021 yılında CA Temperley

23 Şubat 2021 yılında CA Talleres

31 Aralık 2021 yılında CA Temperley

1 Ocak 2022 yılında CA Talleres

17 Şubat 2022 yılında CA Atenas

31 Aralık 2022 yılında CA Talleres

3 Ocak 2023 yılında CA Güemes

31 Aralık 2023 yılında CA Talleres

Matias Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Sosa şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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