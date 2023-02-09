Matias Suarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Suarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Suarez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Suarez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Suarez 9 Mayıs 1988 tarihinde La Falda şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin,Belçika uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Ezequiel Suárez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Suarez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Matias Suarez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA River Plate futbol takımında oynamaktadır. CA River Plate takımına 26 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matias Suarez'nin CA River Plate ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Suarez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matisuarez88/

Matias Suarez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Suarez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Suarez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Suarez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Belgrano

16 Temmuz 2008 yılında RSC Anderlecht

5 Temmuz 2016 yılında Belgrano

26 Ocak 2019 yılında River Plate

Matias Suarez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Suarez şuan CA River Plate takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Suarez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Unión San Vicente

Arjantin takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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