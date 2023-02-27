Matias Succar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Succar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Succar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Succar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Succar 16 Şubat 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru,Lübnan uyrukludur.Gerçek adı da Juan Matías Succar Cañote şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Succar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFOSA Sports yapmaktadır. Matias Succar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Succar'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Succar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Succar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matias Succar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Succar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

1 Temmuz 2018 yılında Unión Comercio

30 Haziran 2019 yılında Dep. Municipal

12 Ocak 2021 yılında LASK

7 Eylül 2021 yılında Teplice

30 Haziran 2022 yılında LASK

6 Temmuz 2022 yılında CA Mannucci

Matias Succar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Succar şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Succar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Cantolao, Deportivo Municipal

Peru U23 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.