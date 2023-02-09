Matias Tagliamonte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Tagliamonte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Tagliamonte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Tagliamonte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Tagliamonte 19 Şubat 1998 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Nicolás Tagliamonte şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Tagliamonte Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Tagliamonte, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Tagliamonte'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Tagliamonte Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Tagliamonte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Tagliamonte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Tagliamonte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rafaela

16 Şubat 2021 yılında Racing Club

31 Aralık 2021 yılında Rafaela

1 Ocak 2022 yılında Racing Club

Matias Tagliamonte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Tagliamonte şuan Racing Club takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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