Matias Tamminen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Tamminen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Tamminen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Tamminen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Tamminen 21 Kasım 2001 tarihinde Kotka şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Tamminen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Matias Tamminen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Inter Turku futbol takımında oynamaktadır. FC Inter Turku takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Matias Tamminen'nin FC Inter Turku ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Tamminen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Tamminen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Tamminen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Tamminen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC KTP

1 Ocak 2019 yılında RoPS

1 Ocak 2021 yılında FC Inter

2 Ocak 2021 yılında FC KTP

31 Aralık 2021 yılında FC Inter

Matias Tamminen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Tamminen şuan FC Inter Turku takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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