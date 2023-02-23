Matias Tissera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Tissera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Tissera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Tissera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Tissera 6 Eylül 1996 tarihinde Rojas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Fabián Tissera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Tissera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Juan Ignacio Dávola yapmaktadır. Matias Tissera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Tissera'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Tissera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Tissera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Tissera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Tissera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Newell's II

14 Ağustos 2017 yılında Quilmes

30 Haziran 2018 yılında Newell's II

25 Ağustos 2018 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2019 yılında Newell's II

1 Temmuz 2019 yılında Platense

31 Ocak 2021 yılında Newell's II

16 Mart 2021 yılında Platense

12 Şubat 2022 yılında Ludogorets

Matias Tissera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Tissera şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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