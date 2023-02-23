Matias Vainionpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vainionpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Vainionpaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Vainionpaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Vainionpaa 2 Ekim 2001 tarihinde Seinäjoki şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Vainionpaa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Vainionpaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Matias Vainionpaa'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Matias Vainionpaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Vainionpaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Vainionpaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Vainionpaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında SJK Seinäjoki

Matias Vainionpaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Vainionpaa şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Matias Vainionpaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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