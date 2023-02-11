Matias Valdivia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Valdivia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Valdivia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Valdivia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Valdivia 21 Eylül 1996 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matías Jesús Valdivia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Valdivia Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Valdivia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Matias Valdivia'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Valdivia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Valdivia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matias Valdivia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Valdivia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Rafaela

28 Ağu 2018 yılında Union (S)

30 Haziran 2020 yılında Rafaela

Matias Valdivia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Valdivia şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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