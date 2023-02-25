Matias Vargas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vargas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Vargas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Vargas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Vargas 8 Mayıs 1997 tarihinde Salta şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Matías Ezequiel Vargas Martín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Vargas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matias Vargas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Vargas'nin Shanghai Port ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Matias Vargas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mativargass26/

Matias Vargas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Vargas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Vargas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Vargas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mayıs 2015 yılında Vélez II

1 Ocak 2017 yılında Vélez Sarsfield

14 Temmuz 2019 yılında Espanyol

26 Ağustos 2021 yılında Adana Demirspor

30 Haziran 2022 yılında Espanyol

24 Ağustos 2022 yılında SH Port

Matias Vargas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Vargas şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Matias Vargas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 26 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Arjantin U23 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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