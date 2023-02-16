Matias Vecino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vecino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Vecino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Vecino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Vecino 24 Ağu 1991 tarihinde San Jacinto şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Matías Vecino Falero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Vecino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Soccer Agency yapmaktadır. Matias Vecino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lazio futbol takımında oynamaktadır. Lazio takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matias Vecino'nin Lazio ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matias Vecino Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vecino

http://instagram.com/vecino/

Matias Vecino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matias Vecino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matias Vecino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Vecino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Central

12 Ağu 2011 yılında Nacional

19 Ocak 2013 yılında Fiorentina

29 Ocak 2014 yılında Cagliari

30 Haziran 2014 yılında Fiorentina

13 Ağu 2014 yılında Empoli

30 Haziran 2015 yılında Fiorentina

2 Ağu 2017 yılında Inter

1 Ağu 2022 yılında Lazio

Matias Vecino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Vecino şuan Lazio takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matias Vecino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Central Español (2009-2010)

Uruguay takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 65 maçta 4 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 4 gol atmıştır.

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