Matias Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matias Vega kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matias Vega ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matias Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Vega

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matias Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matias Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matias Vega 18 Nisan 1986 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matias Vega Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcelo Carracedo yapmaktadır. Matias Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matias Vega'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matias Vegaboyu ve yaşı kaç

Matias Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matias Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Matias Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matias Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında San Lorenzo II

1 Ağu 2008 yılında Platense

30 Haziran 2009 yılında San Lorenzo II

1 Ağu 2010 yılında Tiro Federal

30 Haziran 2011 yılında San Lorenzo

1 Ağu 2011 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2013 yılında Atlanta

1 Temmuz 2014 yılında Aldosivi

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında CD Riestra

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

Matias Vega kimdir

Matias Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matias Vega şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Matias Vega nereli

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